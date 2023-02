Kulturstadt mit viel Flair

Werbung

Vielfältig ist nicht nur die Landschaft, sondern auch die Atmosphäre und die lange Geschichte der Stadt. Bereits vor mehr als 1.100 Jahren erstmals urkundlich erwähnt, hat sich Mödling sein historisches Flair bewahrt. Die Stadt ist aber auch zur modernen Bezirksmetropole mit florierender Wirtschaft und zahlreichen Attraktionen für Jung und Alt geworden.

Der Mödzi begleitet das Veranstaltungsprogramm in Mödling. Foto: Stadtgemeinde

Die älteste Fußgängerzone Österreichs lädt nicht nur zum Shoppen ein, sie bietet mit ihrer Beisl-Szene – von Straßencafés bis hin zu Feinschmeckerlokalen – auch ein attraktives gastronomisches Angebot.

Gastfreundschaft wird in Mödling überhaupt großgeschrieben. So laden zahlreiche gesellige Heurigenbetriebe, gemütliche Wirtshäuser und Top-Restaurants zum Verweilen ein. Das über die Grenzen hinaus bekannte traditionelle Mödlinger Weinfest findet wieder in der Zeit vom 28. Juli bis 6. August im Museumspark statt.

Diese Stadt mit viel Flair hat aber auch einen 36-prozentigen Waldanteil. Von der zerklüfteten Klausen bis zur Meiereiwiese unterhalb der Burgruine Mödling, von den typischen Schirmföhren bis zu den charismatischen Buchenwäldern hat die Landschaft das ganze Jahr außergewöhnliche Schönheiten zu bieten.

In Mödling werden einzigartige Naturerlebnisse direkt vor der Haustüre geboten. Foto: Stadtgemeinde

Rund 100 Kilometer markierte Wanderwege und eigens eingerichtete Mountainbike-Trails lassen die Herzen naturbegeisterter Freizeitsportler höherschlagen. Aber auch ein Stadtbad und ein Freizeitzentrum stehen für zahlreiche Sportmöglichkeiten zur Verfügung.

Besonders stolz kann die Stadt Mödling auf das ausgedehnte Kulturprogramm sein. Bewährtes und Neues, Klassisches und Außergewöhnliches zeichnen jedes Jahr den Mödlinger Aufführungsplan aus. Spektakulär sind auch die Spielorte, wie zum Beispiel das Open Air-Theater am Mödlinger Kirchenplatz oder das Theater im Bunker.