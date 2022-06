Die Stadt der Museen

Werbung

Ein Familienausflug in die Steiermark lohnt sich immer, vor allem, wenn es in die Stadt Mürzzuschlag geht. Unter dem Motto „Happy Weekend – das Museen-Erlebnis in Mürzzuschlag“ wird in den Sommerferien von 2. Juli bis 11. September ein abwechslungsreiches Familienprogramm geboten.

Die beiden Museums-Maskottchen Lokolieschen und Toni der Schneehase, laden mit dem spannenden sowie lustigen Ferienprogramm zum Rätseln, Entdecken und Spielen ein. Und Super-Schnüffelnase Gwenny, der Museumshund, entführt zu verborgenen Orten im Südbahn Museum. Vorsicht, einen Blaulicht-Alarm gibt es in der Sonderausstellung im WinterSportMuseum, wo es auch für den Detektiv-Hasen Toni bei der Spurensuche spannend wird – er muss bei seinem zweiten Fall ein kniffliges Rätsel lösen.

Eine QuizApp für Wissbegierige

Was ist ein Kotabstreifer? Und was hat eine Kuhglocke im Rundlokschuppen verloren? Darf das Einsatzfahrzeug immer mit Blaulicht fahren? Was ist ein heulender Pilz? Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr verrät dir die digitale Quiz-Tour in der mürzAPP durch die beiden Mürzzuschlager Museen.