Erlebnis Fischauer Berge

Erleben, sporteln und genießen – all das wird in den Fischauer Vorbergen geboten. Die Sektion des Österreichischen Alpenvereins Wiener Neustadt bewirtschaftet in den Fischauer Vorbergen die Schutzhütte „Haus Eisenstein“, eine Schauhöhle „Die Eisensteinhöhle“ und seit 2019 den „Bergkraxler-steig“-Klettersteig mit Schwierigkeit A-D.

In diesem Gebiet gibt es auch viele gut markierte Wanderwege, die durch Schwarzföhrenwälder auf den aussichtsreichen Gipfel am Größenberg (605 Meter) führen. Sehenswert ist auch der ehemalige Marmorsteinbruch am Engelsberg.

Nach den vielen Eindrücken von Wanderrouten, Klettersteig und Schauhöhle kann man am Ende des Tages das Haus Eisenstein besuchen.

Kontakt:

ÖAV-Sektion Wr. Neustadt

www.alpenverein.at/wiener-neustadt

www.eisensteinhoehle.at