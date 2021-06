Das Naturfreundehaus mit großzügiger Panoramaverglasung liegt auf 1.250 Meter Seehöhe. Neben regionalen Schmankerl gibt es auch komfortable Zimmer.

Von Reichenau in ca. 2 Stunden erreichbar oder von der Mittelstation der Schneebergbahn in ca. 1,5 Stunden. Öffnungszeiten: Mi - So. Ab Ferienbeginn (2.7.) auch dienstags.

Ab Mitte November bei Schönwetter am Wochenende.

Kontakt:

office@knofeleben.at

www.knofeleben.at