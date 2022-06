Urlaub im grünen Herzen Österreichs

Werbung

Gerne spricht man vom „Garten Österreichs“, wenn von den Bergen im Jogl- und Almenland und dem Hügelland zwischen Wechsel und dem ApfelLand die Rede ist. Es ist eine Landschaft voller Vielfalt, voll mit Kräuter- und Gemüsegärten, Hirschbirnbäumen im Pöllauer Tal und Weingärten im Hartberger Land.

Vielfältig sind auch die Möglichkeiten, die Oststeiermark kennen zu lernen. Beispielsweise mit dem Fahrrad am Feistritztal-Radweg (R8), der von Ratten bis Birkfeld auf der ehemaligen Bahnstrecke führt und von Koglhof mit seiner Sommerrodelbahn durch die Klamm zum Stubenbergsee und an der Tierwelt Herberstein vorbei bis Fürstenfeld.

Wandern entlang der Raabklamm

Oder auf einer gemütlichen Wanderung. Unter den vielen Wanderwegen möchten wir die Raabklamm, die längste Klamm Österreichs empfehlen, die Raab durchschneidet das Weizer Bergland und man gelangt über Stege und Brücken bis zum Bergbauort Arzberg.

Familien finden reiche Möglichkeiten, mit den Kindern erlebnisreiche Tage zu verbringen. Etwa im Tierpark und im Gartenschloss Herberstein, im Kletterpark in der Breitenau oder im Waldpark „Hochreiter“. Neue Sandstrände mit Palmen schaffen Karibik-Stimmung an den Badeseen (Stubenbergsee, Greinis Freizeitwelt). Neben dem reichhaltigen kulinarischen Angebot der Wirte und Restaurants empfehlen sich die Buschenschenken an der Oststeirischen Römerweinstraße. Oder das Mulbratlfest in Weiz am 27. August.

Von Klassikern bis hin zu Musicals

Kulturelle Höhepunkte sind das Brandluckner Huabn Theater, das heuer vom 6. bis 19. August „Einen Jux will er sich machen“ von Johann Nestroy spielt, das Musical, „Jesus Christ Superstar“ vom 15. – 29. Juli in Hartberg, oder das Dixie- und Swingfestival vom 12. bis 14. August in Weiz.

Zahlreiche Schaugärten wie der Wüstengarten, ein Rosengarten und die Hängenden Gärten der Sulamith in St. Kathrein am Offenegg laden zum Bummeln in der Natur.

Und damit die vielen Ausflugsziele nicht zur finanziellen Belastung werden, halten über 100 Vermieter der Oststeiermark die kostenlose GenussCard für ihre Gäste bereit. Sie ist die Eintrittskarte zu über 250 Ausflugsziele, Verkostungen und Führungen und ist vom ersten bis zum letzten Urlaubstag gültig.