Sommerglück im Garten Österreichs

Radspaß in der Oststeiermark.

Ob Rennradfahren, Mountainbike, Downhill-Runs oder Genussradfahren mit der Familie, die Oststeiermark bietet für jeden Geschmack und jede Kondition die unterschiedlichsten Strecken. Vom Mountainbiken auf dem großen Jogl in der Region Joglland-Waldheimat, Rennradfahren auf der Raabtal Tour in St. Ruprecht an der Raab bis hin zur Genussradtour von Pöllau nach Hartberg. Während Sie in die Pedale treten, spannen sich links und rechts von Ihnen traumhafte Kulissen auf.

Zu Fuß durch den Garten Österreichs.

Die Oststeiermark, der Garten Österreichs, ist ein Wanderparadies. Während geübte Wanderer die oststeirischen Gipfel erklimmen, entdecken Familien und gemütliche Geher die Region vielleicht einen Schritt langsamer, aber genau dazu lädt die Oststeiermark ein - zum bewussten Entdecken, zum aktiven Erleben und zum sinnlichen Genießen!

Die Oststeiermark erkunden.

Badespaß im Stubenbergsee, im Fluss- und Familienerlebnisbad St. Ruprecht an de Raab oder in einem der vielen Freibäder in der Ost-steiermark, an einem Tag in der Tierwelt Herberstein um die Welt reisen, die Raabklamm erwandern, im Ökopark Hartberg den Forschergeist wecken, im Kletterpark im Almenland sich Herausforderungen stellen und beim Sommerrodeln in Koglhof mal richtig Schwung holen. Wenn man den Besuch bei Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten mit der GenussCard kombinieren kann, mit der man über 250 Ausflugsziele gratis besucht, zahlt sich dies richtig aus. Erhältlich ist diese in Kombination mit einer Übernachtung in über 120 Beherbergungsbetrieben.

Kulinarische Genüsse.

Kulinarisch bekannt ist die Oststeiermark für die vielen Apfelsorten im ApfelLand, die geschützte „Hirschbirne“ aus dem Naturpark Pöllauer Tal, die Kräuter im Wechselland oder das Almochsenfleisch aus dem Naturpark Almenland. Sie ist Heimat der Forellen aus kristallklaren Quellen in der Joglland-Waldheimat, des berühmten Mulbratls und der Apfeltrüffel aus Weiz. Hier findet man wunderbare Weine aus dem Hartbergerland, Kürbiskernöl und Käferbohnen aus St. Ruprecht an der Raab und viele Spezialitäten mehr, die auf Bauernmärkten wie zum Beispiel in Gleisdorf angeboten werden. Kosten Sie sich durch den Garten Österreichs.

Tipp.

Die „STEIERMARK SCHAU“ mit dem Motto „Vielfalt des Lebens“ bis 5. November in der Tierwelt Herberstein.