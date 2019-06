Das Leben kann so herrlich sein! Erst mit der Salamanderbahn hinauf auf den Schneeberg und die würzige Bergluft inhalieren und den eindrucksvollen Fernblick und die herzhaft-heimische Jause aus dem Schneeberghof – Rucksack genießen. Einer der schönsten Ausgangspunkte für ein sommerliches Unterfangen wie dieses ist das 4-Stern-Superior Hotel Schneeberghof in Puchberg. Von hier aus nimmt man das Wanderparadies in Angriff und gönnt sich Auszeiten vom Alltag. Wie ein optimaler Wanderurlaub aussieht, wissen die Fitnessexperten im Hotel. Für dieses Haus ist Wandern nämlich fixer Bestandteil des Wellnessangebots – eine ebenso genussvolle wie gesundheitsfördernde Mischung aus Fitness, Entspannung, Naturerlebnis und Geselligkeit. Und wenn das Wetter nicht mitspielt? Im Hotel selbst locken Hallenbad, Sauna & Co.

Juli-Angebot:

Beim Berg-Sommer in Puchberg kann jetzt auch noch richtig gespart werden. Bei vier Nächten gibt es eine Nacht gratis und bei sieben Nächten bereits zwei Gratisnächte mit Schneeberghof-Wohlfühlpension. Außerdem gibt es einen Gratis-Verleih von Wanderrucksack und Mountainbike sowie ein umfangreiches Wellnessprogramm ab 322 Euro p.P. für vier Nächte.