Von Jazz über Kino-Klassiker bis hin zu Lesungen – das Sommerkino Wartholz bietet seinen Gästen im Juli und August ein buntes und abwechslungsreiches Kulturprogramm.

Im Rahmen des „Wartholz Sommerkino“ sind Kulturgrößen wie Erwin Steinhauer, Adele Neuhauser oder auch Christian Dolzeal in Reichenau zu Gast. Tickets für die Sommerkino-Termine gibt es unter www.schloss-wartholz.at. Der Eintritt ist übrigens kostenlos.

Ergänzt wird das Sommerkino aber noch um zwei weitere Attraktionen. So gibt es ein Picknick am Ufer der Schwarza. Direkt am Fluss kann man dabei in einem Strandkorb kulinarische Schmankerl genießen. Vorbestellungen unter 02666/52289. Spontanbuchungen sind je nach Verfügbarkeit möglich.

Ein weiteres Highlight ist das Café-Restaurant Schloss Wartholz. Mit seinem wunderschönen Wintergarten und der Galerie im ersten Stock bietet es eine einmalige Kulisse mit Blick in den Schlosspark.

Reservierungen: 02666/52289 oder restaurant@schlosswartholz.at