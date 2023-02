Fit durch den Frühling

Werbung

Mit der Motivation ist es so eine Sache… Das ist kein Geheimnis – weder für uns, noch für Sie.

Und gerade im Frühling stehen wir alle, Jahr für Jahr mit leicht eingerosteten, müden Gliedern vor dem Spiegel. Der Check fällt nach dem Winter selten mit Bestnote 1a aus, eher diagnostizieren wir Bauchumfang: gut genährt, Trainingszustand: verbesserungswürdig. Genau deshalb zahlt es sich aus, sich im Frühling wieder aufzuraffen.

Vom Winterschlaf nahtlos in die Frühjahrsmüdigkeit? Das muss nicht sein, denn die Frühlingsangebote im Puchberger Schneeberghof wecken in Ihnen wieder die Lebensgeister.

Den Alltag hinter sich lassen. Die Welt wird sich weiterdrehen. Und Sie mittendrin in einem Karussell der Entspannung und des Krafttankens. Und darum freuen wir uns auf Ihren Besuch bei uns im Hotel Schneeberghof in Puchberg am Schneeberg!