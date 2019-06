Die Möglichkeiten im FLIP LAB:

Der Park bietet vielfältige Actionmöglichkeiten: so kann man auf den neuen interaktiven Trampolinen mit Videowalls selbst Teil eines Computerspiels werden und ins nächste Level springen oder angehängt an Bungees so hoch hinaus wie noch nie kommen. Die ballaffinen Springer werden auf den Trampolin-Dodgeball-Feldern oder den Trampolin-Basketball-Tracks ihren Lieblingsbereich finden. Ein weiteres Highlight ist eine große Area mit vielen Trampolinen, Wandtrampolinen und einer Trampolinbahn, die allesamt in ein überdimensionales Luftkissen enden. Hier kann man leicht Tricks und Stunts üben, denn eine weiche Landung in den „Airbag“ ist garantiert.

FLIP LAB Vienna

Natürlich stehen auch olympische Trampoline und Freestyle-Elemente wie eine Trampolin-Halfpipe oder Hindernisse für bspw. Wallwalks zur Verfügung. Die ganz Mutigen können von dem Sprungturm bzw. von unterschiedlichen Plattformhöhen in ein weiteres, riesen Luftkissen springen und ihre Tricks erweitern. Eine neue, interaktive Boulderwand spornt an Rekorde zu knacken oder in direkte Duelle mit Freunden zu treten. Im Freerunningbereich mit diversen Parkourelementen sowie in der Calisthenics Area finden die Sportler weitere Herausforderungen und eine tolle Abwechslung zum Springen.

Das FLIP LAB bietet jede Menge Erlebnisse für Klein bis Groß. An oberster Stelle stehen Spaß und Action gepaart mit Sicherheit und Qualität. Ausgebildete Betreuer und Trainer stehen ebenso jederzeit zur Verfügung und helfen gerne weiter oder geben euch gute Tipps.

FLIP LAB SOMMERCAMP – für actionreiche Ferienwochen:

Im Juli und August bietet das FLIP LAB Sommercamps an. Diese finden wöchentlich von Montag bis Freitag von 09 bis 17 Uhr statt, inkludiert sind Essen, Getränke, Snacks, FlipSocks und das Trainerteam. Im SommerCamp werden Elemente des Trampolinspringens, Parkour und weitere Sportarten gelehrt. Das Hauptziel besteht zum einen darin, dass am Ende der Woche alle Kinder Salto vorwärts und rückwärts beherrschen, zum anderen Spaß an der Bewegung haben. Actionspiele, kleine Challenges und Teambewerbe bieten eine lustige Abwechslung beim SommerCamp. Ziel ist es, die Kinder mit Spiel und Spaß zum Sport zu bringen und ihnen eine unvergessliche Erlebniswoche im FLIP LAB zu bereiten.

BIRTHDAYFLIP – die unvergessliche Geburtstagsfeier:

Im FLIP LAB kann man auf eine ganz besondere Art seinen Geburtstag feiern. Zuerst geht’s mit den Freunden in den Trampolin-, Parkour- und Freestylepark, wo sich die Kinder so richtig austoben können. Ein eigener BirthdayTrainer kann hierbei die Springer unterstützen, ihnen Tricks zeigen oder mit ihnen Challenges und Spiele machen. Spaß und Action ist hier garantiert. Anschließend steht der Geburtstagstisch inkl. Essen nach Wahl sowie Getränke bereit, wo man das Geburtstagskind noch mal hochleben lassen kann.

Alle Infos, Details sowie Reservierungsmöglichkeiten des BirthdayFlips findet man auf der Homepage www.fliplab.at

Komm auf einen Sprung vorbei, in Österreichs modernsten Trampolin-, Parkour- und Freestylepark. Erlebnis und Abenteuer ist euch garantiert und das bei jedem Wetter!