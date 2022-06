Urlaub am Wasser

Werbung

Wer seine freien Tage gerne auf dem Wasser verbringt oder einen Ausflug am Wasser mit der Familie machen möchte, der wird bei „sport4yume“ bestimmt fündig.

Der Ausstatter für Sport- und Freizeitartikel bietet Stand Up Paddel Boards und Kajaks sowohl für Einsteiger als auch für Genießer und Sportler an. Egal, ob man allein unterwegs ist, die Kinder, Enkelkinder oder gar einen vierbeinigen Begleiter mit hat, das Team von „sport4yume“ hat für jeden Kunden das passende Angebot. Stand Up Paddel Boards sowie Kajaks gibt es in verschiedensten Ausführungen: aufblasbar, nicht aufblasbar sowie Ein- oder Zweisitzer.

Die Artikel kann man im Onlineshop durchstöbern oder im eigenen Lager in Markt Piesting begutachten.