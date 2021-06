Vieles ist neu bei den diesjährigen Karl May-Festspielen im Steinbruch Winzendorf.

David Gruber gibt sein Debüt als junger Apachen-Häuptling und auch die Regie von „Winnetou und das Halbblut“, nach der Idee von Martin Exel und dem Buch von Bernhard Mrak, stammt erstmals von Josef Schützenhofer, der zuletzt nicht nur für die Bühnenkämpfe verantwortlich zeichnete, sondern auch so manchen Bösewicht, wie auch Winnetou selbst verkörpert hat.

Dancing-Star ist wieder dabei

Zum zweiten Mal mit dabei ist der Dancing-Star Florian Vana als Old Shatterhand. Wie immer werden atemberaubende Reitkünste, gefährliche Stunts und spektakuläre Bühneneffekte in einem spannenden Wild-West-Abenteuer dargeboten. Neben der Tanzshow eine Stunde vor der Vorstellung, sorgt der Kidscorner für Unterhaltung in der Westernstadt.

Um das leibliche Wohl kümmert sich heuer zum ersten Mal der Spitzengastronom Günter Kitzler. Gespielt wird vom 7. bis 22. August und durch die Bühnenüberdachung bei jedem Wetter. Der Einlass startet zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn.

Karten für die Veranstaltungen im Steinbruch gibt es bei www.oeticket.at.

Weitere Informationen auf www.festspiele-winzendorf.at