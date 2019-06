Das Apfelland, dessen Herz, der Stubenbergsee, gerade im Sommer besonders heftig schlägt, ist ein Freizeitparadies.

Meist ist das Wasser im See das wärmste im ganzen Land und lädt zum Schwimmen und Planschen. Ganz ruhige Zonen sind im Süden des Sees, wer gerne Partymusik und Beach-Volleyball hat, geht an den Oststrand. Der Höhepunkt im heurigen Musik-Sommer wird das „See-Festival“ am Samstag, 7. 7. sein. Familien mit kleinen Kindern zieht es zum „Strandbad“, denn dort warten die Rutsche, der Sandspielplatz und viel seichtes Wasser auf die kleinen Badegäste. Neu ist am Stubenbergsee der Hochseilgarten. Wer näher am Boden flotte Kurven bevorzugt, dem seien die „Segway“- Flitzer empfohlen, die man sich ausborgen kann. Wer sich sportlich betätigen möchte, kann vom See aus kurze oder lange Radtouren unternehmen. Tourenkarten gibt es kostenlos beim Tourismusverband Apfelland-Stubenbergsee.