Sommer im ApfelLand -Stubenbergsee .

Ganz viel Platz auf den Liegewiesen und angenehme Wassertemperaturen im sauberen Natur-Wasser: Am Stubenbergsee in der Oststeiermark findet jeder den Platz, der ihm behagt. Ob am Sprungfelsen, am Sand-Spielplatz oder zwischen den großen Schattenbäumen. Die Liegewiesen sind 70.000 Quadratmeter groß, der See 40 ha, da kann man Abstand halten, aber auch die Sonne genießen und einen schönen Urlaub verbringen. Neu ist der riesige Sandplatz, der am Südufer errichtet worden ist.