Der ÖAMTC bietet umfassenden Reise-Service. Auf der Webseite des Clubs steht mit Reise-Checkliste, Länder-Info oder Routenplaner viel Nützliches zur Verfügung. Umfassende persönliche Beratung und gratis Kartenmaterial wird an allen ÖAMTC-Stützpunkten in Form des handlichen Reise-Infosets geboten. Für die mobile Reiseplanung gibt es jetzt die neue App „Meine Reise“.

Reise- und Mietwagen-Angebote. Wer noch auf der Suche nach Urlaubs-Angeboten für Nah und Fern ist, wird bestimmt bei ÖAMTC Reisen fündig. Wellness-Urlaube oder ÖAMTC Autoreisen für Selbstfahrer werden genauso geboten, wie auch Pauschal- und Städtereisen oder Kreuzfahrten. Auf der ÖAMTC-Mietwagen Plattform stehen nicht nur Angebote renommierter Autovermieter zur Verfügung – Mitglieder erhalten innerhalb Österreichs und weltweit auch attraktive Rabatte mit Bestpreis-Garantie.

Gratis Fahrrad- und Auto-Check. Für einen pannenfreien und sicheren Urlaub oder Ausflug per Fahrrad oder Auto wird Mitgliedern an allen ÖAMTC-Stützpunkten in Niederösterreich ein Gratis Sicherheits-Check geboten. Sowohl am Auto als auch Fahrrad werden die wichtigsten Bauteile überprüft und die Ergebnisse in einem Überprüfungspass festgehalten.

zVg ÖAMTC

ÖAMTC-Radgeber. Der neue ÖAMTC-Radgeber, erhältlich unter www.oeamtc.at/fahrrad oder an allen Stützpunkten beinhält neben viel Wissenswertem und Tipps für Radfahrer u.a. auch die 22 schönsten Rad-Routen für Familien und Sportbegeisterte in Österreich.

Sicher unterwegs – egal ob im Urlaub oder im mobilen Alltag – ist man mit einer ÖAMTC-Mitgliedschaft samt Schutzbrief. Sollte es zu einer Auto- oder Fahrrad-Panne kommen: Die Pannenhilfe kann rund um die Uhr telefonisch unter 120 oder per App angefordert werden. Nähere Infos unter www.oeamtc.at.