Der Karneval der Tiere

Werbung

Ein buntes Rudel aus 86 Tierarten bildet eine aufgeweckte Wohngemeinschaft in der Oststeiermark. Tierbabys aus allen Kontinenten locken derzeit die Besucherinnen und Besucher in den oststeirischen Zoo.

Unternehmen Sie eine Entdeckungsreise und erleben dabei heimische und exotische Tiere beinahe wie in freier Wildbahn. Die vielen Tierbabys (es gibt unter anderem Nachwuchs bei Polarwolf, Vielfraß, Weißer Barockesel…), die kommentierten Fütterungen oder eine abenteuerliche Schlossbesichtigung versprechen einen spannenden Tag. Affen, Löwen & Co laden zum tierischen Konzert – auf geht’s in die Tierwelt Herberstein!

Weiteres Plus: Hundefreundliches Ausflugsziel.

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 17 Uhr, Aufenthalt im Park bis 18.30 Uhr.

Tipp: Online Ticket kaufen und Wartezeit vermeiden. www.tierwelt-herberstein.at