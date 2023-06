Reise durch die Natur

Eine Reise durch die Welt der Tiere, Natur, Geschichte und Kunst. Die Tierwelt Herberstein beherbergt über 700 Tiere – insgesamt leben 90 Tierarten in der Oststeiermark.

Unternehmen Sie eine Frischluftsafari quer durch alle Kontinente und erleben heimische und exotische Tiere in einer malerischen Landschaft. Die kommentierten Fütterungen oder eine abenteuerliche Schlossführung versprechen einen spannenden Tag. Weiters Plus: hundefreundliches Ausflugsziel. Mit einem Weißer Barockesel, Polarwolf-Fünflingen, dem Tapir-Baby sowie unzähligen Ziegenkitzen im Streichelzoo gibt es herzigen Nachwuchs.

Steiermark Schau

Die zweite Auflage der Schau zeigt in einem neuen „Haus der Biodiversität“ und mit Naturschauplätzen in der Tierwelt Herberstein sowie im angrenzenden Europaschutzgebiet Feistritzklamm die Faszination, die Bedeutung und die Bedrohung der Biodiversität in der Natur. In einem Teil der „Alten Tenne“ (ehemals Gironcoli Museum) befindet sich das brandneue „Haus der Biodiversität“.

Das Hands-On-Museum zeigt die einzigartige Vielfalt unserer Erde und macht auf eine interaktive und spielerische Weise auf das das gefährdete Gleichgewicht in unserer Natur aufmerksam. Fünf neu errichtete Erlebnisplätze bereichern – vom Herberstein Relief beim Haupteingang bis zum Forschungsmobil in der Feistritzklamm – als „Weg der Vielfalt“ die Spazierrunde durch die Tierwelt Herber-stein.

Die Steiermark Schau ist bis 5. November täglich ab 9 Uhr geöffnet.