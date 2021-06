Kunst und Tradition vereinen sich seit mittlerweile zehn Jahren in der Kaiserhof Glasmanufaktur. Mitten im ehemaligen Stift Neuberg kann man Glaskunst nach traditionellem Handwerk hautnah erleben.

Die Manufaktur, die ihren Sitz im Naturpark Mürzer Oberland hat, spezialisierte sich in den letzten Jahren auf die Anfertigung besonderer Kunstwerke: Gartenglas, edle Trinkgläser, Beleuchtungsbau sowie künstlerische Objekte in Glas und Metall. Besondere Kundenwünsche können noch so außergewöhnlich sein, die Kaiserhof Glasmanufaktur versucht, diese zu erfüllen.

Wer bei der Erstellung der Gläser zusehen möchte, hat jederzeit die Gelegenheit dazu. Denn der Glasschmelzofen steht mitten in den Schauräumen.