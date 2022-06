Eine Stadt als Open Air-Bühne

Werbung

Bereits zum dritten Mal lädt die Stadt Wiener Neustadt in der heißen Jahreszeit zum „Kultursommer“. Von 1. Juli bis 10. September wird das gesamte Stadtgebiet zu einer Open Air-Bühne. An den verschiedensten Plätzen warten zahlreiche Events aus Musik, Theater, Film und vielem mehr. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei – einen Überblick finden Sie auf www.kultursommer-wn.at.

Foto: zVg

Hoch her geht es im Bürgermeistergarten – hier werden Filmklassiker aller Art gezeigt. Für die Jüngsten gibt es außerdem das „MaXi Kinderprogramm“ mit Zauberin, Mitmachtheater und Hundeshow.

Konzerte diverser Stilrichtungen

Künstler Lukas ist mit seinem Fellfreund Falco zu Gast. Foto: F: Steiner Family Entertainment

Auch musikalisch wird eine große „Band“breite geboten – bei der Open Stage und dem Rock und Metal Open Air (by MÄX) kann es schon mal richtig laut werden.

An weiteren Standorten in der Wiener Neustädter Innenstadt erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Vielzahl an Konzerten aus diversen Stilrichtungen. Außerdem gibt es im Stadtpark Theater und Matinéen zu erleben.

Auch wieder dabei sind die beliebten Stadtrundfahrten mit Politikerinnen und Politikern sowie „Kultur on Tour“, wo das Theater im Neukloster Musical-Erlebnisse in die Stadtviertel bringt.