Erst kürzlich hat das Landgasthaus Weidgans in der Lange Gasse in Wiener Neustadt seine Pforten geöffnet. Die Speisekarte orientiert sich an traditionellen Gerichten, die modern angelegt sind. Es gibt eine kleine regionale Karte, die öfters saisonal wechselt.

Öffnungszeiten: Mi-Sa 11.30-22 Uhr, Küche 11.30-14.30 und 18-21.30 Uhr, Sonntags 17-20.30 Uhr, Feiertags 11.30-15 Uhr.

Kontakt: Lange Gasse 20,Wr. Neustadt, 0664/9151186

Weidgansm@gmail.com