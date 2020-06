Kasematten

Wiener Alpen/Schubert Die neu restaurierten Kasematten

Die neu restaurierten Kasematten – eine einzigartige Wehranlage, die auf das 12. Jahrhundert zurückgeht – sind erstmals im Rahmen der Ausstellung „Die Stadt als Festung“ zu besichtigen (Mi-So und Feiertag 10-17 Uhr). Führungen geben detaillierten Einblick in die Kunst der Verteidigung (jeden Sonntag, 11 Uhr).

Wiener Alpen/Schubert Der Spielplatz im Stadtpark

Toll für Familien: gleich daneben befindet sich unter riesigen Bäumen der große Spielplatz mitten im Stadtpark.

Ausstellung

In der Ausstellung „Wiener Neustadt packt aus“ im Museum St. Peter an der Sperr werden „ganz persönliche Stücke Stadt“ gezeigt - Erinnerungen an Menschen, Ereignisse und persönliche Erlebnisse, spezielle Orte und Ansichten. Mi-So und Feiertag von 10-17 Uhr.

Die Stadt erkunden

Wiener Alpen/Schubert Wiener Neustädter Hauptplatz

Wer spontan nach Wiener Neustadt kommt, hat garantiert jeden Tag ein anderes Führungsangebot: Es warten Stadtspaziergänge und Besuche der wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie Militärakademie, Kasematten, Museum St. Peter an der Sperr, Stift Neukloster und Dom auf Sie! Mo-Do: 17 Uhr, Fr: 16 Uhr und an den Wochenenden sogar 3 Termine! Weitere Infos zu den Touren gibt es unter www.tourismus-wn.at.

Maximilian erzählt...

Schlager Maximilian erzählt

Da werden Sie aus dem Staunen nicht mehr herauskommen: bei der Erlebnis-Führung „Maximilian erzählt…“ wandeln Sie auf den Spuren des Letzten Ritters in seiner prachtvollen Gewandung. Maximilian erzählt von seiner Kindheit in Wiener Neustadt und seinem Werdegang zum großen Kriegsherrn. Dabei lernen Sie die interessantesten Plätze in Wiener Neustadt kennen. Termine: Samstag, 10 Uhr: 18. Juli, 1., 8. & 29. August, 12.&26. September. Anmeldung: 02622/373-904

Aqua Nova

In der Sommerhitze findet man Abkühlung im neuen Erlebnis-Freibad Aqua Nova. Ganz neu ist der Außenbereich mit Kinderbecken, Sprungturm, Rutsche, Wasserspielplatz und einem Beach-Volley-Ball-Platz. Auf der weitläufigen Wiese ist trotz der COVID-19-Vorgaben Platz genug zum Toben für die Kids. Und sollte mal ein Gewitter herannahen: Kein Problem, denn dann wechselt man einfach in das Hallenbad. Toll im Juli: für 5 – 12-Jährige gibt es Kinderbetreuung mit täglichen Zeichen-, Mal- oder Bastelwettbewerben sowie Tischspielen. www.aqua-nova.at

NÖ Card

Mit der NÖ Card gibt es kostenlosen Eintritt in das Museum St. Peter, die Kasematten und die Aqua Nova.