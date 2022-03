Garten findet Stadt

Es grünt, es duftet, es wächst an allen Ecken und Enden: In den blühenden Parkanlagen, entlang der Ybbs, und am Buchenberg. Die Natur im Garten-Gemeinde Waidhofen a/d Ybbs präsentiert stolz ein grünes Netz, das sich über die gesamte Stadt spannt und feiert dies im Rahmen der Gartentage.

Am 18. und 19. Juni lädt Waidhofen ein, das wunderbare Stadtgrün zu entdecken. An den Gartentagen nehmen Naturvermittler die Besucherinnen und Besucher mit auf spannende Touren und verraten allerhand Wissenswertes über die verschiedenen Parkanlagen. Die Rundgänge führen durch die Stadt, durch Parks und Gärten und durch den Wald. Auch zahlreiche Privatgärtner haben ihre Gartentür geöffnet. Nicht zu vergessen ist die beeindruckende Naturkulisse am Buchenberg mit seinem Waldgarten, dem Andachtsgarten und dem Pilzgarten. Außerdem finden spannende Vorträge von „Natur im Garten“ statt.