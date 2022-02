Sie kamen aus den unendlichen Steppengebieten Asiens. Reiternomaden in Europa beleuchtet Leben, Kultur und Schaffen von Hunnen, Awaren, Bulgaren und Ungarn aus unterschiedlichen Blickwinkeln im Jahr 2022 auf der Schallaburg. Sie ritten auf wendigen Pferden, brachten neue Technologien und Moden nach Europa.

Damit eröffnet sich eine neue Sicht auf diese Völker, die in der Geschichte oft nur als brandschatzende Steppenreiter dargestellt wurden und heute neu betrachtet werden will.

Auf der Suche nach dem verschwundenen Schwert

Für die ganze Familie: Das Schwert des Hunnenkönigs Attila ist bei einer Ausgrabung spurlos verschwunden. Begebt euch gemeinsam auf die Suche nach Hinweisen und löst das mysteriöse Rätsel um das verschwundene Königsschwert!

Schallaburg Escape Room 2022

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr, wird es auch heuer wieder einen Escape Room geben. Tauchen Sie ein, in die geheimnisvolle Welt der Schallaburg und der Renaissance! So viel sei verraten: 5 völlig neue Räume mit kniffligen Aufgaben warten in den historischen Gemäuern der Schallaburg auf Sie!

