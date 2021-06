Die großartige Architektur des Stift Melk ist weltweit bekannt und zählt zum UNESCO Welterbe.

Seit dem Jahr 1089, also seit mehr als 900 Jahren leben und wirken hier in ununterbrochener Tradition Benediktinermönche. Nach der Regel des heiligen Benedikt versuchen sie das ORA ET LABORA ET LEGE (bete und arbeite und lies) in Seelsorge und Bildung umzusetzen. Altes und Neues ist nicht nur in der Architektur zu erkennen, sondern im täglichen Geschehen zu spüren.

Stiftsbesichtigung: Entdeck-ungsreise durch die Geschichte

Das in den ehemaligen Kaiserzimmern eingerichtete Stiftsmuseum zeigt unter dem Titel: „Unterwegs vom Gestern ins Heute“ in zeitgenössischer und sehr abwechslungsreicher Gestaltung die Geschichte des Klosters. Die Mineraliensammlung, der Marmorsaal, die Stiftsbibliothek sowie die Stiftkirche zählen zu den Meisterwerken barocker Baukunst. Der Stiftspark Melk mit dem barocken Gartenpavillon ist Teil des einzigartigen Gesamtensembles und lädt zum Verweilen und zum Entspannen ein.

Kulturgenuss im August

Im Sommerkonzerte – Eine musikalische Reise durch die Zeit: Gespielt wird bei abendlichen Konzerten und Matineen im Kolomanisaal und in der Stiftskirche. Auf dem Programm steht Musik aus Südamerika bis Wien, die Stücke aus Klassik, Moderne – und auch jazzige Klänge – versprechen abwechslungsreiche und genussvolle Hörerlebnisse.

31. Juli bis 29. August

Gartensommernächte im Stiftspark:

Jeden Mittwoch im August können Gäste im Stiftspark zu verlängerten Öffnungszeiten verweilen und die besondere Atmosphäre genießen.

4., 11., 18. und 25. August von 18 bis 22 Uhr.

Info:

täglich geöffnet

+43 (0) 2752555 232

stiftmelk.at