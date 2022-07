Mühlviertler Hügelwelt – ein Paradies für Genussradler

Werbung

Die Bierradtouren rund um die Biermetropole Freistadt mit den Schwerpunkten Kulinarik, Kultur und Natur schlängeln sich durch die Region. Ob Sie nun das Naturschutzgebiet an der Maltsch mit grasenden Wasserbüffeln genießen, historische Kunst- und Bauwerke besichtigen oder sich lieber Hopfen & Malz näher widmen möchten – bei den Mühlviertler Bierradtouren gibt es verschiedenste Highlights zu erleben.

Bier & Kulinarik

Mit dem Mühlviertler Hopfen und dem frischen Urgesteinswasser besitzen unsere sechs regionalen Brauereien die besten Voraussetzungen für ihr verführerisch gebrautes Bier. Die ambitionierte Tour im südlichen Teil der Region Freistadt verspricht Gaumen- und Augenschmaus. Sie startet in Pregarten beim Kulturhaus Bruckmühle und führt vorbei an den Hopfenplantage des größten Hopfenbauerns im Mühlviertel, der Familie Eder in Selker. Die 1. OÖ Gasthausbrauerei in Weinberg liegt ebenfalls entlang dieser Tour.

Bier & Kultur

Das Zentrum der Tour bildet die mittelalterliche Brau-Erlebnis-Stadt Freistadt mit großartiger Bierkultur und einzigartigem historischen Stadtkern. Mit dem Start beim Freistädter Brauhaus kann der Braubrunnen und die Glasreliefwand im Sudhaus vom österreichischen Künstler Arik Brauer besichtigt werden.

Bier & Natur

Die Runde im Norden der Region Freistadt führt am ehemaligen Eisernen Vorhang zu Tschechien entlang des Grenzflusses Maltsch. Einst Niemandsland und jetzt eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete Europas am Grünen Band mit seltenen Vogel- und Pflanzenarten.

Erleben Sie unsere Biervielfalt mit allen Sinnen und starten Sie Ihr Raderlebnis in der Urlaubsregion Mühlviertler Alm Freistadt – gemütlich mit dem E-Bike oder sportlich mit dem Fahrrad.

Die kostenlose Bierradtour-Karte sowie die Etappenvorschläge erhalten Sie telefonisch unter +43 50 7263 – 21 oder unter anfrage@muehlviertel.at.

www.muehlviertel-urlaub.at/bierradtouren