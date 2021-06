Neben der Nestroy-Komödie gibt es dieses Jahr wiederum ein erfrischendes Rahmenprogramm – genannt „Haager Perlenreihe 2021“. Den Beginn macht Thomas Maurer mit seinem Programm „WOSWASI“ am 18. Juli (20.15 Uhr); am 1. August dürfen sich die Besucher auf eine Sonntags-Matinee freuen: um 11 Uhr spielen Karl Markovics & Die OÖ Concert Schrammeln ihr Programm „Der verlogene Heurige & andere Kalamitäten – Geschichten vom Essen, Trinken und Schlechtsein“. Ebenfalls am 1. August (20.15 Uhr), wird die Formation Quetschwork-Family mit ihrem Freiluft-Konzert-Kabarett „Auf Dati’s Spuren“ das Publikum begeistern.

Sie sind immer wieder gerne in Haag und geben hier in diesem bezaubernden Ambiente einen ihrer seltenen Auftritte: Die Hektiker gastieren am 8. August (20.15 Uhr) in der Mostviertel-Stadt und geben ihr Programm „Gibt’s Fragen?“ zum Besten. Den Abschluss der Perlenreihe krönt ein Konzert mit Herbert Pixner am Montag, 9. August 2021 (20.15 Uhr), welches allerdings bereits ausverkauft ist.

Tickets für alle Vorstellungen sind ab sofort erhältlich:

„Haager Perlenreihe 2021“

(Rahmenprogramm):

18. Juli 2021, 20.15 Uhr: Thomas Maurer – „WOSWASI“

1.8.2021, 11.00 Uhr: Karl Markovics & OÖ Concert Schrammeln – „Der verlogene Heurige & andere Kalamitäten“

1.8.2021, 20.15 Uhr: Quetschwork Familiy – „Auf Datis Spuren“

8.8.2021, 20.15 Uhr: Die Hektiker – „Gibt’s Fragen?“

9.8.2021, 20.15 Uhr: Herbert Pixner – „Jubiläumstour“ (ausverkauft)

Kartenreservierung unter 07434/44600 bzw. per Mail: reservierung@theatersommer.at

Verschobene Rahmenprogramm-Vorstellungen auf 2022:

4.7.2021: Martin Rockenschaub & Big Band Theory – „A Tribute to Frank Sinatra“ – verschoben auf 3. Juli 2022

14.7.2021, 20.15 Uhr: Klaus Eckel – „Ich werde das Gefühl nicht los“ (ausverk.) – verschoben auf 10. Juli 2022

25.7.2021, 20.15 Uhr: Christoph Grissemann & Christian Dolezal – „BUH! – Jammern auf niedrigstem Niveau“ – verschoben auf 24. Juli 2022

