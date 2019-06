In den letzten Wochen hat sich in den verschiedenen Tierfamilien des Haager Tierparks viel ereignet. Die China-Leoparden „Namira“ und „Grießmann“ wurden Eltern eines Pärchens. Momentan erscheinen die beiden Leopardenbabys natürlich noch als süße Raubkätzchen, was sich aber bald verändern kann. China-Leoparden zählen zu einer stark vom Aussterben bedrohten Tierart, die nur in wenigen Zoos und Tierparks zu bewundern sind.

Seit fast einem Jahr beleben Erdmännchen die großartig gelungene neuerrichtete Anlage und diese Wüstenbewohner zählen sicherlich zu den Besucherlieblingen. Der Tierpark bietet ein Erdmännchen-Erlebnisprogramm an, um diese kleinen Tiere unmittelbar in ihrer Anlage erleben zu können. Die keineswegs schreckhaften Tiere können dabei gefüttert oder es kann sogar mit ihnen gespielt werden. Dieses Erlebnisprogramm kann über die Tierpark-Homepage oder telefonisch (07434-42423/DW 17, 16, 15) gebucht werden.

Tiernachwuchs gab es in den letzten Wochen auch bei den Alpakas, Mufflons, Schwarzkopfschafen, Rothirschen, Kamerunschafen, Steinböcken, Mähnenspringern, Shetland-Ponys, Auerochsen und Kängurus. Insgesamt sind im Tierpark Stadt Haag rund 70 Tierarten aus 5 Kontinenten, rund 700 Tiere entlang schön angelegter, kinderwagengerechter naturbelassener Spazierwege zu beobachten.

Aus der naturnahen, 33 ha großen Parklandschaft stechen natürlich die eindrucksvollen Großraubkatzen, wie Tiger, Löwen, Pumas, Luchse besonders hervor. Kindern darf im Tierpark keinesfalls langweilig werden. Auf Spielplätzen werden viele Spiel- und Geschicklichkeitsstationen geboten.

Der Tierpark Stadt Haag ist über die Autobahn A1 und den ÖBB-Bahnhof Stadt Haag erreichbar.

Der Tierpark ist täglich geöffnet.

Weitere Infos: www.tierparkstadthaag.at