Urlaub im Urwald

Einerseits soll das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal seine Ursprünglichkeit behalten und anderseits sollen sich möglichst viele Menschen für diesen Naturschatz begeistern können. Das Haus der Wildnis ist die perfekte Lösung für diese Herausforderung. Mit modernster Ausstellungstechnik macht das Haus der Wildnis den Urwald zum Erlebnis, ohne ihn betreten zu müssen, und das im Herzen von Lunz am See!

So können Besucher*innen mittels einer Virtual Reality-Brille aus der Perspektive eines Habichtskauzes über das Wildnisgebiet fliegen. Im ersten Ausstellungsjahr wurden auf diese Weise 34.000 Flugstunden absolviert. Rechtzeitig zum ersten Geburtstag des Hauses ist zusätzlich ein virtueller Wildnis-Lehrpfad in Betrieb gegangen, der es ermöglicht, via VR-Brille durch den Urwald zu spazieren ohne Fußabdrücke zu hinterlassen.

Nach einem Besuch im wohltemperierten Haus der Wildnis darf an heißen Sommertagen ein Sprung in den immer frischen Lunzer See nicht fehlen.

