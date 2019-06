Hier in Hollenstein/Ybbs und Umgebung sind Mountainbiker schon seit geraumer Zeit gern gesehene Gäste. Dementsprechend hat sich ein umfangreiches Netz aus Touren in unterschiedlichsten Schwierigkeitsstufen mit insgesamt 300 km beschilderten Wegen und zirka 8000 Höhenmetern entwickelt. Vom Genussradler bis zum Sportler kommt hier jeder auf seine Kosten. Kulinarischer Genuss kommt bei den zwei bewirtschafteten Almen sowie im Gasthaus Jagersberger am Königsberg nicht zu kurz.

Im Herbst 2017 wurde der Bikepark am Königsberg eröffnet. Action garantiert vom Pumptrack ins Übungsgelände für klein und groß. Mit dem weltweit ersten Schlepplift für Mountainbikes der Firma Doppelmayr kommt man zur Freeride-Strecke, zur permanenten Downhill-Strecke und zum Single-Trail. Vom Anfänger bis zum Könner bietet der kleine feine Bikepark alles, was das Herz begehrt.

Im Shop und Verleih können Mountainbikes, Freeridebikes und Downhillbikes für Erwachsene und Kinder ausgeborgt werden. Schutzausrüstung ist ebenfalls im Verleih erhältlich. Im Shop können auch Bikes und Ersatzteile gekauft werden. Die Bikeschule bietet mit bestens ausgebildeten Guides verschiedene individuell gestaltbare Module an, wo das Biken erlernt werden kann oder Könner ihre Technik verbessern können.