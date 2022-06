Im Herzen der Altstadt

Werbung

In den Sommermonaten haben wir einen Gastgarten direkt in der Fußgängerzone, um Sie auf ein zwangloses „Achterl“ in der Abendsonne einzuladen. Dieses Ambiente untermalen wir mit der Stimmung angepasster Musik. An ausgesuchten Abenden wird auch für Liveauftritte regionaler Bands gesorgt. Das Getränkeangebot ist breit gefächert und lässt bestimmt keine Wünsche offen.

Kalmuck WEIN/BAR

0660/5377388

www.kalmuck.net