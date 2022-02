Wanderbare Babenbergerstadt

Die beeindruckende Bergregion rund um den 1.248 Meter hohen Muckenkogel wird vom nostalgischen Einser-Sessellift erschlossen und bietet viele Wandermöglichkeiten für die ganze Familie. Von der herrlichen Almenlandschaft reicht der Blick nach Norden übers Donautal und nach Süden weit in die Alpen bis hin zum Ötscher.

Foto: Stadtgemeinde Lilienfeld

Gepflegte Wanderwege bieten für jeden Geschmack etwas – von Almwiesen bis zu Waldwegen und alpinen Steigen. Vom „Klösterpunkt“ am Muckenkogel sieht man bei Schönwetter die Klöster Melk, Herzogenburg, Göttweig und Lilienfeld. Für das kulinarische Bergerlebnis sorgen gemütliche Almgasthäuser und Schutzhütten.

Die Bezirkshauptstadt ist auch über den Traisental-Radweg gut erreichbar und bietet schöne Einkehrmöglichkeiten, wie den Platz am Wasser mit dem „Salettl“.

Für Sportliche bieten die Mountainbike-Strecken (Hinteralm- und Tarschberg-Strecke) eine tolle Möglichkeit, die waldreiche Landschaft zu erkunden.

Die Bezirkshauptstadt ist zugleich ein beliebter Ort für Wanderer und Mountainbiker. Foto: Stadtgemeinde Lilienfeld



Lilienfeld ist eine der ältesten Pilgerstätten Österreichs

Lilienfeld ist auch eine der bedeutendsten Wallfahrtsstationen an der Via Sacra und als Wallfahrtsort eine der ältesten Pilgerstätten Österreichs. Am Pilgerweg, in der Mitte zwischen Wien und Mariazell, nützen müde Wallfahrer das größte mittelalterliche Kloster Österreichs zum Übernachten, um in der Stille des Stiftes Lilienfeld Ruhe und Kraft zu sammeln. Ein Platz der Ruhe ist auch die botanische Wunderwelt ist der Stiftspark, gleich neben den Stift gelegen. Dieser einzigartige Naturgarten aus dem 19. Jahrhundert bietet seinen Besuchern außergewöhnliche Gehölze und mächtige Baumriesen.

Foto: Stadtgemeinde Lilienfeld

Neben dem Kloster gehört auch das Heimatmuseum mit dem Zdarsky-Ski-Museum zu den kulturellen Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Die Internationale Sommerakademie, Theateraufführungen, Konzerte aller Stilrichtungen sowie Feste und Märkte werden in den verschiedensten Locations abgehalten.

Das familienfreundliche Freibad, Bücherei, Tennisplätze, Mehrzwecksportanlage, Bootsverleih und vieles mehr runden das Freizeitangebot ab.