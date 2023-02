Die Seele baumeln lassen

Werbung

Ob Gipfelstürmer oder Spaziergänger: Bestens beschilderte Wege bieten Strecken für jeden an. Die Runde um den Schnabelstein besticht mit bezaubernden Ausblicken in das Pielachtal und auf den Ötscher. Der Eisenstein, ist in drei Stunden zu erreichen. Bei herrlicher Aussicht schmeckt die wohlverdiente Stärkung in der Julius-Seitner-Hütte. Die sanierte Hütte wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 eröffnet.

Gemütlich radln oder fest strampeln: Das Pielachtal kann von Dobersnigg aus gemütlich mit dem Radl erkundet werden. Die anspruchsvolle Loicher Panoramarunde mit gesamt 860 Höhenmetern ist besonders für Mountainbikefans.

Freilicht- und Heimatmuseum: Es beherbergt viele längst in Vergessenheit geratene Geräte des früheren Alltages und lässt die Besucher in vergangene Zeiten zurückblicken. Einzigartig sind die Mineraliensammlung, das Dörrhaus, der Ochsenbeschlagstand, das Presshaus und die 120-Jahre alte Mühle. Zu besonderen Anlässen plätschert das Wasser des Loicher-Baches noch heute über das knarrende Mühl-Rad aus Holz.