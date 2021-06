Dem sportlich interessierten Gast bietet sich ganzjährig ein vielfältiges Angebot an infrastrukturellen Einrichtungen – besonders hervorzuheben ist der reizvoll und abwechslungsreich angelegte „Schneerosenwanderweg“, auf dem der Ort in herrlicher Natur durchwandert werden kann.

Dieser Rundwanderweg führt ca. 5km entlang der Ybbs - vorbei an der mit 33m höchsten Steinbrücke Niederösterreichs. Nach einer Rastmöglichkeit im GH Bachlerhof geht’s über den Kreuzstöcklberg zurück zum Ausgangspunkt.

Als weiteres Highlight bietet die vollends in die Ybbsuferlandschaft integrierte Naturbadeanlage im Staubereich der Ybbs ein besonderes Erlebnis für Jung und Alt: eine Floßfähre, welche die Gemeinden Allhartsberg und Kematen verbindet und den vom Land Niederösterreich prämierten Wasserspielplatz.

Nutzen Sie unsere umfangreichen Sport- und Freizeitangebote und lassen Sie sich von unserer Gastlichkeit mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnen – in Kematen an der Ybbs steht Wohlfühlen an erster Stelle!

Kontakt und Info

Marktgemeinde Kematen/Ybbs

1. Str. 31, 3331 Kematen/Ybbs

07448/2312, Fax: – 15

marktgemeinde@kematen-ybbs.gv.at

www.kematen-ybbs.gv.at