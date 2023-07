Oskar Kokoschka Geburtshaus

Das Haus in der Regensburger Straße 29 ist seit 50 Jahren Ausstellungsfläche und Dokumentationszentrum für Kokoschkas Kunst und Leben.

Im heurigen Jubiläumsjahr „50 Jahre Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlarn“ zeigt die Sonderausstellung mit dem Titel „Oskar Kokoschka.Stürmische Jahre in Berlin“ Arbeiten, die für das Berliner Avantgardeblatt „Der Sturm“ in den 1910er Jahren entstanden sind und gibt Einblick in das damit verbundene wichtige Künstlernetzwerk der Moderne. Die von Herwarth Walden herausgegebene Zeitschrift „Der Sturm“ hatte damals wesentlichen Anteil am Durchbruch Kokoschkas als bekannter und viel diskutierter Künstler.

Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Oskar Kokoschka Dokumentation Pöchlarn wird in einem Bereich auch die Entstehung und wechselvolle Geschichte der Forschungseinrichtung und des Ausstellungsbetriebes im Geburtshaus Oskar Kokoschkas in Pöchlarn näher beleuchtet.

Die Open Air Galerie „Der GROSSE Kokoschka 3.0“ an Hausfassaden der Innenstadt zeigt, ab Sommer 2023 neu, eindrucksvolle Fotografien des großen Künstlers und Humanisten Oskar Kokoschka.