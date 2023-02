Leopold Figl Museum

Werbung

Seit dem Jahr 1984 erinnert ein Museum an den aus Rust stammenden Politiker Leopold Figl. Er war unter anderem Direktor des NÖ Bauernbundes, Bundeskanzler, Außenminister und NÖ Landeshauptmann. Als Außenminister war er entscheidend am Zustandekommen des Staatsvertrages beteiligt, den er am 15. Mai 1955 im Schloss Belvedere für Österreich unterschreiben konnte.

Das Museum wurde mittlerweile mehrmals erweitert und überarbeitet. Nach dem Konzept des Historikers Univ.-Prof. Dr. Ernst Bruckmüller stellt es anschaulich Figls Leben in Wechselwirkung mit den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen der damaligen Zeit dar.

2019 wurde an der Südfassade des Museums der berühmte Balkon des Belvederes nachgestellt. Besucherinnen und Besucher können dabei mit einer Leopold Figl-Figur ein Erinnerungsfoto anfertigen.