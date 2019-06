Das Sommerkino tourt auch heuer wieder durch Niederösterreich und macht dabei von 14. bis 18. August im Renaissanceschloss St. Peter in der Au halt. Zum zwölften Mal hält „Kino am Schloss“ Einzug und verwandelt den mit einem überdimensionalen Schirm überdachten Arkadenhof in einen der stilvollsten Freiluft-Kinosäle des Landes.

2008 entstand die Idee, den geschichtsträchtigen Schlossinnenhof als Kinosaal zu öffnen. Seitdem ist „Kino am Schloss“ für viele Kinoliebhaber aus nah und fern ein jährlicher Fixpunkt im Kalender. Denn es wird dem Besucher nicht nur hochkarätiger Filmgenuss in echter Kinomanier geboten, sondern auch ein tolles Rundum-Programm. Musik, Kulinarik und wohlschmeckende Durstlöscher machen den Kinoabend zur stimmungsvollen Sommernacht für Paare, Freunde oder die ganze Familie!

Tanzen, chillen und genießen

Filmstart ist jeweils um 21 Uhr, der Freiluft-Kinosaal ist täglich bereits ab 19 Uhr geöffnet, da bleibt genügend Zeit zum Genießen der köstlichen Schmankerl des Jagawirt-Teams und des musikalischen Vorprogramms, das zum Tanzen, Chillen und Genießen einlädt.