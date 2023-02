Wo die Natur zu Hause ist

Werbung

Traditionelles Wissen, altbewährte Rezepturen und moderne Produktionsverfahren – STYX Naturcosmetic ist der größte und einzige Naturkosmetik-Hersteller Österreichs, der interessierten Besucherinnen und Besucher einen Einblick hinter die Kulissen seiner Produktion bietet.

Der STYX-Kräutergarten gibt mehr als 50 verschiedenen Pflanzen und Kräutern sowie einem Insektenhotel ein Zuhause.

Foto: STYX

Im STYX Welcome Center erhalten die Besucherinnen und Besucher auf 1.500 m² Einblicke in die Naturkosmetik-Herstellung, in die Welt der Kräuter sowie in die geschichtliche Entwicklung und die nachhaltige Philosophie des NÖ Familienunternehmens. Ein weitläufiger Shopbereich lädt zur Schnäppchenjagd und zum Testen der Produkte ein.

Neben Naturkosmetik bietet STYX erlesene Schokolade-Kreationen, die den Gaumen verwöhnen und alle Sinne ansprechen.

Foto: Image Sappert

Seit 1965 steht STYX für höchste Qualität der Produkte, den sorgsamen Umgang mit den Ressourcen und der Umwelt sowie für eine nachhaltige, CO2-neutrale Produktion und das ohne Zukauf von Zertifikaten. Auch in Zukunft setzt STYX auf Regionalität, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zertifizierte Rohstoffe, um den hohen Qualitätsanspruch der Kundinnen und Kunden zu erfüllen.