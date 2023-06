ELLA, ELLA – Lysistrata!

Hauptproduktion Theatersommer Haag: „ELLA, ELLA!“ (28. Juni bis 29. Juli 2023)

Premiere „Ella, Ella“: Mittwoch, 28. Juni 2023, 20.15 Uhr

Weitere Vorstellungstage: 30. Juni, 1., 6., 7., 8., 13., 14., 15., 19., 20., 21., 22., 27., 28. und 29. Juli 2023

(Beginn: jeweils 20.15 Uhr)

Haager Perlenreihe 2023:

So., 2. Juli 2023, 11.00 Uhr: Maria Köstlinger & Juergen Maurer, „Liebe ist…“ (ein humorvoller Streifzug durch die Liebesliteratur)

So., 2. Juli 2023, 20.15 Uhr: MMS Haag und Rocky & Friends, „Heroes“ (Konzert)

So., 9. Juli 2023, 20.15 Uhr: Quetschwork Family, „Kratz’n wenn’s juckt“ (Konzert)

Mi., 12. Juli 2023, 20.15 Uhr: Centerfield – Best of 30 Jahre Rock Musik (Konzert)

So., 23. Juli 2023, 20.15 Uhr: Christian Dolezal, „Herzensschlampereien“ (Kabarett)

So., 30. Juli 2023, 20.15 Uhr: Katharina Straßer & Band, „Keine Angst – 50 Jahre Austropop“ (Konzert)

Do., 3. August 2023, 20.15 Uhr: Herbert Pixner, „Tour 2023“ (Konzert) (ausverkauft)

Sa., 5. August 2023, 20.15 Uhr: Lukas Resetarits, „Über Leben“ (Kabarett)

Kartenbestellung

(Mo. bis Fr. von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr):

Tel.: 07434/44600

E-Mail: reservierung@theatersommer.at

www.theatersommer.at