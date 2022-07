700 Tiere erwarten Sie!

Werbung

Jeder hat Tierlieblinge? Gehören Alpaka, Erdmännchen, Tiger, Zwergesel, Leopard, oder Wölfe dazu?

Rund 70 heimische und exotische Tierarten machen den Tierpark Stadt Haag zu einem erlebnisreichen Ort für Tierfreunde, außerdem gibt es für die Kinder viele abwechslungsreiche Spiel- und Geschicklichkeitsstationen, die ein Kinderherz höherschlagen lassen. Neu ist ein Motorik-Park im Raubkatzweg.

In der naturnahen Anlage des Tierparks ist stets ein reges Treiben der rund 700 Tierparkbewohner zu erleben. Genießen und erleben Sie einen Tierparktag, lassen Sie einfach die Seele baumeln. Es ist ein wunderschöner Erholungsraum. Der Haager Tierpark zählt zu den wenigen zoologischen Einrichtungen, in denen auch die Leoparden-Unterart der Chinaleoparden zu sehen ist, die in der Natur praktisch ausgestorben sind. Vier Tiere sind im Haager Tierpark zu bewundern, drei davon erhielten die Namen Griezmann, Namira und Joker. Vielleicht wollen auch Sie Namensgeber und Tierpate eines Tieres werden? Lange kann man den Erdmännchen bei ihrem unterhaltsamen Treiben in der großen Anlage zusehen. Diese Erdmännchen-Anlage zählt zu den größten Europas. Überaus beliebt ist auch das angebotene Erlebnisprogramm bei den Erdmännchen, das einzigartige Erlebnisse und eine Fütterung dieser Wüstenbewohner ermöglicht.

