Genießen im Grünen

Weite Gartenflächen erfreuen in Tulln das Auge und die Seele. Besonders einladend: Die abwechslungsreiche „Natur im Garten“-Erlebniswelt DIE GARTEN TULLN (ab 3. April 2021) und die prächtige, ökologisch gestaltete Donaulände, die mit ihren Picknickwiesen, Wassertreppe und Spielplätzen Urlaubsgefühle weckt.

Gustieren in der Innenstadt

In nur zwei Minuten lässt es sich von der Donaulände zum Hauptplatz flanieren. In der warmen Jahreszeit bietet die fast mediterran anmutende historische Innenstadt mit ihren zahlreichen Gastronomiebetrieben und lauschigen Schanigärten sowie den vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten den optimalen Rahmen für Sommerfrische im Grünen.

Kultur Ahoi!

Kultur regional (wieder-)entdecken – das geht in Tulln zum Beispiel mit dem Stadtmuseum Tulln (ab 27. März). Es besteht aus dem im Jahr 2020 neu konzipierten Römermuseum und dem innovativen „Virtulleum“, das mittels App zu Expeditionen in die Stadt einlädt. Auch das Leben von Tullns berühmtestem Sohn Egon Schiele lässt sich analog und digital entdecken – im Egon Schiele Geburtshaus, am Schiele-Weg durch die ganze Stadt oder mittels multimedialen Rundgangs im Egon Schiele Museum (ab 27. März). Kabarett und Musik im Grünen in eindrucksvoller Atmosphäre am großen Strom und unter freiem Himmel bietet die Donaubühne.

Ein Tagesausflug nach Tulln

Die breite Palette für einen bunten Ausflugstag lässt sich noch lange weiterführen – zum Beispiel mit einem Kanu-Ausflug im Wasserpark, Badespaß im naturbelassenen Aubad oder dem vielfältig nutzbaren Freizeitpark mit BMX-Bahn und vielem mehr. Ebenfalls empfehlenswert: Bei den NÖ Schaugartentagen (15./ 16. Mai, 19./20. Juni und 25./26. Sept.) wird ein buntes Gartenprogramm in Tulln geboten.