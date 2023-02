Sommerfrische Tage in der ökologischen Gartenstadt Tulln

Werbung

Weite Gartenflächen erfreuen in Tulln das Auge und die Seele. Besonders einladend: Die abwechslungsreiche „Natur im Garten“-Erlebniswelt DIE GARTEN TULLN (ab 8. April) und die blühende, rein ökologisch gepflegte Donaulände. Der gärtnerisch einmalig gestaltete Donaustrand weckt Urlaubsgefühle – mit Picknickwiesen, Wassertreppe, Spielplätzen und Gastronomie: Hippe Pop-Up-Stände, griechische Restaurants mit Blick Richtung Donau und das mit dem „Ambiente-Award“ ausgezeichnete „Süddeck“ direkt am Wasser bieten Gaumenfreuden für jeden Geschmack und jedes Budget.

Gustieren in der Innenstadt

In nur zwei Minuten lässt es sich von der Donaulände zum Hauptplatz flanieren. In der warmen Jahreszeit bietet die historische Innenstadt den optimalen Rahmen für Sommerfrische im Grünen – mit zahlreichen Lokalen und lauschigen Schanigärten sowie vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Das Tüpfelchen auf dem i: Zu den Wochenenden bringen ArtistInnen und MusikerInnen noch mehr Leben in die Straßen der Innenstadt. Außerdem warten die Stadt und ihre Betriebe mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen auf, die noch mehr Lust auf entspannte Stunden in der Innenstadt machen.

Flanieren, einkaufen und genießen in der Tullner Innenstadt.

Foto: Stadtgemeinde Tulln, Robert Herbst

Kunst & Kultur erleben

Kultur regional entdecken – das geht in Tulln z.B. mit dem Stadtmuseum Tulln (ab 25. März), bestehend aus dem Römermuseum und dem innovativen „Virtulleum“. Auch das Leben von Tullns berühmtestem Sohn Egon Schiele lässt sich analog und digital entdecken – im Egon Schiele Geburtshaus, am Egon Schiele Weg und im Egon Schiele Museum, in dem heuer erneut beeindruckende Originalwerke zu bestaunen sind (ab 25. März). Kabarett und Musik in eindrucksvoller Atmosphäre am großen Strom und unter freiem Himmel bietet die Donaubühne (ab Mitte Juni).

Ein Tagesausflug nach Tulln

Das war noch lange nicht alles, ein bunter Ausflugstag in Tulln lässt sich noch mit vielen weiteren Aktivitäten kombinieren – z.B. mit einem Besuch der Ausstellung „Mensch+Maschine“ im Haus der Digitalisierung, mit Badespaß im naturbelassenen Aubad oder mit Spiel und Sport im vielfältigen Freizeitpark mit Übungsflächen für große und kleine RadfahrerInnen und SkaterInnen. Ebenfalls empfehlenswert: Bei den NÖ Schaugartentagen (20./21. Mai, 17./18. Juni und 16./17. September) wird ein buntes Gartenprogramm in Tulln geboten.