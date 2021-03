Von traditionell bis modern bietet die Stadt eine bunte Auswahl an Aktivitäten und Erholungsmöglichkeiten. Mit dem Fahrrad geht es den Ybbstalradweg entlang und durch die historische Innenstadt, die mit ihren feinen Geschäften und zahlreichen gemütlichen Kaffeehäusern zum Flanieren und Genießen einlädt.

Das Schloss Rothschild erinnert an frühere Herrschaftszeiten und beherbergt das 5-Elemente-Museum. Hier kann man sich auf eine interaktive Entdeckungsreise durch die Stadtgeschichte begeben. Auch das Badevergnügen kommt in Waidhofen nicht zu kurz. Abkühlung an heißen Tagen sucht man am besten direkt an der kristallklaren Ybbs oder im städtischen Parkbad.

Ein besonders idyllischer Geheimtipp ist das Schwarzbach-Areal beim Schloss Rothschild, wo ganz entspannt die herrliche Natur genossen werden kann.