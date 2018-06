Die Temperaturen klettern stetig nach oben und es zieht uns nach draußen. Was wäre besser, als den Waidhofner Sommer auf dem Fahrrad zu erleben. Quer durch die historische Altstadt, vorbei an schönen Plätzen im Stadtzentrum, die einladen zum Verweilen und Picknicken. Den Picknickkorb gefüllt mit regionalen Köstlichkeiten gibt es gegen Voranmeldung im Tourismusbüro – einem kulinarischen Ausflug ins Grüne steht also nichts mehr im Wege. Den Ybbstalradweg entlang geht es direkt bis nach Lunz.

Es gibt eine Vielzahl an Aktivitäten zu entdecken in der Stadt am Land. Auch das Badevergnügen kommt hier nicht zu kurz. Abkühlung an heißen Tagen sucht man am besten direkt an der Ybbs.

Den Extrakick und jede Menge Action bekommt man im städtischen Parkbad: Zum Beispiel beim Sprung vom 10-Meter-Turm!

Das Schloss und sein Museum entdecken

Wer Historisches erfahren möchte, schließt sich einem Nachtwächterrundgang oder einer Themenführung an. Auch die Sonderausstellung zum „Jahr des Waldes“ & „70 Jahre forstfachliche Ausbildung“ ist noch bis November zu sehen.

Rund um diesen Themenschwerpunkt findet in den Sommermonaten eine Reihe von Veranstaltungen in Waidhofen statt.