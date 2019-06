Es gibt eine Vielzahl an Aktivitäten zu entdecken in der Stadt am Land. Eine neue Attraktion im 5-Elemente-Museum ist die Mostviertler Spielzeugwelt. Diese Ausstellung beflügelt die Fantasie der Kinder von heute und begeistert gleichzeitig Senioren, bei denen gewiss die eine oder andere Kindheitserinnerung geweckt wird.

Die Exponate sind kombiniert mit interaktiven Elementen, erlauben dadurch ein einmaliges Museumserlebnis für Jung und Alt. Einen Teil der Ausstellung bildet die Sammlung von Hildegard Leutgeb-Kaltenbrunner. In der Mostviertler Spielzeugwelt sind Exponate aus den Jahren zwischen 1910 und 1950 ausgestellt.

Ab ins Freie!

Grüne Wiesen, idyllische Plätze am Wasser, lebendige Parks und ein buntes Kulturprogramm: Waidhofens Outdoor-Kultur blüht gerade jetzt auf. Die Temperaturen klettern stetig nach oben und es zieht uns nach draußen. Was wäre besser als den Waidhofner Sommer auf dem Fahrrad zu erleben. Quer durch die historische Altstadt, vorbei an schönen Plätzen im Stadtzentrum, die einladen zum Verweilen und Genießen. Den Ybbstalradweg entlang geht es direkt bis nach Lunz.

Auch das Badevergnügen kommt in Waidhofen nicht zu kurz. Abkühlung an heißen Tagen sucht man am besten direkt an der Ybbs. Den Extrakick und jede Menge Action bekommt man im städtischen Parkbad: Zum Beispiel beim Sprung vom 10-Meter-Turm!