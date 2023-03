Zeitreise – Streifzug durch Ybbs

Werbung

Auf elf Stationen quer durch die Ybbser Altstadt präsentiert ein charmanter Stadtrat auf interaktiven Infotafeln Sehenswürdigkeiten wie Mozartsaal und Kilianbrunnen, ehrwürdige Gebäude wie das Schiffmeisterhaus und die landesfürstliche Burg.

Foto: Gerald Riedler, Stadtgemeinde Ybbs

Zeitreise durch Ybbs

Dazu erfahren sie faszinierende Begebenheiten aus der über 700-jährigen Geschichte der Stadt Ybbs. Die Zeitreise dauert zu Fuß etwa eine Stunde. Am besten verbinden Sie sie mit der Einkehr in einem der hervorragenden Gasthöfe und Restaurants. Ausgangspunkt ist die Schiffsschraube bei der Stadthalle, Sie können aber auch an jeder anderen Station starten. Lassen Sie sich verzaubern!

Öffnungszeiten: ganzjährig

Ort: 3370 Ybbs/Donau.

Startpunkt: Schiffsschraube bei der Stadthalle

www.zeitreise.ybbs.at

www.ybbs.gv.at/ybbs-die-stadt/tourismuskultur/unterkuenfte/

Fahrradmuseum Ybbs

Im Anschluss an die Zeitreise durch die Altstadt geht es ab in die historischen Gewölbe des Fahrradmuseums Ybbs. Von kleinen Glücksmomenten und großer Freiheit auf zwei Rädern: Aufsteigen und losradeln, den Fahrtwind spüren und die Welt vorbeiziehen lassen. Fahrräder sind verlässliche Begleiter, Spielkameraden und Teamplayer. Im Fahrradmuseum Ybbs gibt es vieles zu bestaunen & zu erfahren.

Öffnungszeiten: 1. April – 31. Oktober, täglich von 9 – 18 Uhr.

Ort: 3370 Ybbs an der Donau, Herrengasse 12

www.fahrradmuseum.ybbs.at

www.ybbs.gv.at