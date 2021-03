Über die Wege des kleinen Ybbstalradwegs lässt sich nicht nur der Schmiedeort Ybbsitz mit der drei Kilometer langen Schmiedemeile und dem Erlebnismuseum FeRRUM , sondern auch die umliegende Hügellandschaft erkunden.

Die Aussichtswarte der Prochenberghütte thront auf 1.123m und ist immer einen Besuch wert, bietet sie doch einen 360° Grad-Blick auf die unzähligen bewaldeten Erhebungen der niederösterreichischen Voralpen sowie auf den Ort Ybbsitz, die Eisenstraße und in deren Geschichte.

Bei einer schönen Wanderung entlang des Prollingbaches an der Schmiedemeile verlaufend, gibt es Einblicke zu gewinnen in das Schmieden und das Leben der Schmiede in früheren Zeiten.

INFORMATION: www.schmieden-ybbsitz.at