Erfrischend anders ...

Stimmige Neuerungen, eine herrliche Wellness- und Wasserlandschaft, kulinarische Highlights und ein abwechslungsreiches Sportprogramm sorgen für eine gelungene Auszeit, sonnige Gemüter und volle Akkus. Ganz gleich ob romantisches Wochenende zu zweit, Wellnessen mit der besten Freundin oder actionreiche Tage mit dem sportlichen Freizeitpartner – das Motto im Adults-Only Hotel lautet stets „Lassen Sie es sich gut gehen!“

Bad Waltersdorf, Juni 2022 – Nach sechs Wochen Umbauzeit wird man im SPA Resort Styria nicht nur mit RELAX. SPORT. HEALTH, sondern vielen schönen Hinguckern und noch mehr Wohlfühlatmosphäre erwartet.

Frisch bezogen – 53 Zimmer

Bereits seit einem Jahr werden die Gäste in der Lobby mit den stylischen Loungemöbeln, mit 50 adaptierten Zimmern und dem Wellnessbereich GOLD SPA im neuen Look empfangen. Nun gesellen sich weitere 53 Zimmer dazu, die ein Fresh Up im selben Stil erhalten haben.

Vom klassischen Doppelzimmer bis zur Junior Suite und einer Größe von 30 bis 45 m2 erstrahlen auch diese nun im neuen Glanz. Auf natürliche Farben und Materialien treffen beruhigende Blautöne, Mint und ein Hauch von Gold.

Frisch verlegt – neue Böden im Resort

Nicht nur in den Zimmern dürfen die Gäste die neue Wohlfühlatmosphäre spüren. 1.100m2 neue Teppichböden in Blau-Tönen zieren nun die Gänge im gesamten Resort und sorgen in den Seminarräumlichkeiten gemeinsam mit einem neuen Anstrich für frische Ideen und gelungene Veranstaltungen. Sandfärbige Feinstein-Fliesen schmücken seit kurzem den Outdoor-Saunabereich und die Barterrasse, wo man laue Sommer-Abende am besten mit Panoramablick und coolen Cocktails unter Palmen ausklingen lässt.

Erfrischend viele Möglichkeiten

Ob sportliche Bahnen im Außenpool, Yoga, Qi Gong oder Aqua-Gymnastik, im SPA Resort Styria gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um aktiv zu bleiben und sich auszupowern. Die schattigen Wälder und Wanderwege rund ums Resort, lassen sich am besten auf zwei Rädern oder bei einer genussvollen Wanderung erkunden. Im eigenen Tempo geht es vorbei an Weingärten oder durch die idyllische Natur des Thermen- und Vulkanlandes.

Die Winzer und Buschenschanken in der Region laden dazu ein, zwischendurch ein paar Gläser regionale Tropfen zu verkosten. Auf ihre Kosten kommen auch Golf-Fans, denn das Vier-Sterne-Superior-Hotel ist der Platzhirsch in Bad Waltersdorf, wenn es um die Lage geht.

Nur wenige Meter trennen den 18-Loch Golfplatz vom Erwachsenenhotel. Die Sonne macht Pause? Dann sorgen sprudelndes Thermalwasser und heiße Saunagänge für angenehme Temperaturen.

Frischer Wind auch in der Küche

Den Sommer auf die Gästeteller bringt der neue Küchenchef Felix Fliesser. Nachhaltigkeit und Regionalität stehen dabei an oberster Stelle. Produkte lokaler Molkereien, herzhafte Schmankerln vom Bauern ums Eck und feine Tropfen vom Winzer aus der Region können sich alle Feinspitze sprichwörtlich auf der Zunge zergehen lassen.

Und wenn es mal später wird, kommen Langschläfer im SPA RESORT STYRIA mit dem a la carte Frühstück bis 14 Uhr auch nicht zu kurz. Abends rundet ein erstklassiges 5-Gang-Wahlmenü im Panoramarestaurant den perfekten Urlaubstag ab und sorgt auch noch lange nach der unvergesslichen Auszeit für ein Lächeln.

Frisch geschnürt – das -15% Midweek-Special im Sommer

Um das neue Look & Feel kennenzulernen, gibt es ein besonderes Angebot, das bis Ende September buchbar ist. Bei einer Anreise von Sonntag bis Mittwoch profitieren Sie von 15% Rabatt auf Ihren Entspannungs- und Aktivurlaub.

Verlängert wird Ihr Aufenthalt durch eine kostenlose ganztägige SPA-Nutzung am An- oder Abreisetag

Midweek Special

2 Nächte inklusive Halbpension, Willkommensdrink und Ganztages-SPA-Nutzung ab € 186,50 p.P.

Gesamtkapazitäten des SPA RESORT STYRIA

Zimmer: 140 Zimmer, Suiten & Apartments von 30 bis 80 m²

GOLD SPA: 2.500 m² großer Wellnessbereich mit Thermalwasserpools, Sportbecken, Saunalandschaft, Saunagarten mit Whirlpool

Kulinarik: Panoramarestaurant, Bistro und Hotelbar

Business: 250 m² großer Seminarbereich mit 4 Seminarräumen & Seminarterrasse

Adults Only: für Gäste ab 16 Jahren

Weitere Informationen unter: www.sparesortstyria.com