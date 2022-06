Werbung

Lage

Obertauern liegt 90 km südlich der Stadt Salzburg zwischen 1.740 und 2.526 m Seehöhe inmitten der Hohen Tauern rund um den Radstädter Tauernpass. Rund 8 km nördlich davon befindet sich auf 1.009 m Seehöhe der Ort Untertauern. Auf der Südseite des Passes liegt Tweng auf 1.233 Metern Seehöhe im Salzburger Lungau, 8 km von Obertauern entfernt.

Unterkünfte:

In Obertauern, Untertauern und Tweng haben rund 40 Betriebe im Sommer geöffnet: 4*s-, 4*- und 3*-Hotels, Pensionen, Jugendhotels, Ferienwohnungen, Privatzimmer, Appartements und Selbstversorgerhütten. Sommersaison: Ende Juni bis Mitte September

Seilbahnen:

Von 02. Juli bis 18. September 2022 sind die Grünwaldkopfbahn von 09.00 – 17.00 Uhr und die Hochalmbahn von 09.00 bis 16.00 Uhr täglich in Betrieb. Mountainbikes, Hunde und Kinderwägen werden kostenlos transportiert. An der Bergstation der Grünwaldkopfbahn steht im Sommer eine Kugelbahn, eingebettet in die Natur. Die hölzernen Kugeln mit einem Bild des Ortsmaskottchens Bobby kosten nur 2,- Euro je Stück und sind am Lift erhältlich. Die Kinder dürfen sie als Erinnerung behalten.

Buskarte:

Mit dem Bus sind Gäste bequem zwischen Mauterndorf, Tweng, Obertauern, Untertauern, Radstadt und Altenmarkt unterwegs. Die Buskarten für 1,- Euro pro Fahrt (Erwachsene und Kinder) werden direkt in den Unterkünften für jede Person (auch Kinder) ausgestellt.

Aktivitäten:

Mehr als 280 km Wanderwege führen zu vielen Gipfeln, urigen Hütten, Almen und Bergseen. Weitere Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten sind Mountainbiken, Reiten oder Reitercamps, Stand Up Paddeln auf dem Krummschnabelsee und Fischen. Sieben Golfplätze sind in weniger als einer Stunde Autofahrt erreichbar. Mit 8 ausgeschilderte Trailrunning Strecken mit insgesamt 133 Kilometern für alle Könnerstufen beweist sich Obertauern als Paradies für Trailrunner*Innen.

Familienurlaub in Obertauern

Almen, Tiere, Kletterfelsen, Bäche und Seen – für Kinder steckt die Berglandschaft voller Abenteuer. Familienfreundliche Unterkünfte, kinderwagentaugliche Wanderwege und pollenfreie Höhenluft sind weitere Pluspunkte für den Familienurlaub.

„Alles Alm“ – das Wandererlebnis für die ganze Familie bei der Gnadenalm.

Der flache, kinderwagentaugliche Rundweg führt an zehn Themen-Stationen vorbei, die wahre Begebenheiten, Wissenswertes und Kurioses aus dem Almleben präsentieren und spannende Fakten aus Natur, Tierwelt und Geschichte mit allen Sinnen erlebbar machen.

Bobby’s Erlebniswelt

Für die kleinsten Urlauber bietet Obertauern seit 2019 eine Erlebniswelt der ganz besonderen Art. Gemeinsam mit Bobby, dem Maskottchen der Region, kann der Nachwuchs die Bergwelt von Obertauern entdecken und sich bei verschiedenen Abenteuern sportlich austoben.

Unterschiedliche Stationen rund um den Grünwald- und Krummschnabelsee halten vielfältige und lustige Aufgaben für die Kleinsten bereit – darunter ein spannender Stelzenparcour, eine abenteuerliche Floss-Fahrt über den Krumschnabelsee oder eine Erkundung der unterirdischen Mankeibauten. Bobby’s Erlebniswelt ist von Anfang Juli bis Mitte September geöffnet.

Sommerprogramm

Auch heuer gibt es wieder für unsere Sommergäste ab 26. Juni bis 18. September ein wöchentlich wiederkehrendes Sommerprogramm, welches Jung und Alt die Natur näher bringen. Zu den Aktivitäten gehören verschiedene geführte Wanderungen, darunter Kräuter- und Wasserwanderungen, Bergyoga, der Workshop „Überleben in der Wildnis“ oder Einblicke ins Leben auf der Alm.

Weitere Angebote außerhalb des Sommerprogramms sind zum Beispiel Ausflüge in den Almseilgarten, eine Abfahrt mit dem Mountain Skyver, Kräuterkochkurse, Reitkurse in Tweng oder Fischen im Wildpark Untertauern.

Jedem sein Gipfel – landschaftliche Höhepunkte und Attraktionen

Idyllische Bergseen und der imposante Johanneswasserfall sind beliebte Ausflugsziele, Angler finden in der Taurach und im Grünwaldsee ihr Revier.

Auf dem Grünwaldsee stehen kostenlos Tret- und Ruderboote zur Verfügung, den Krummschnabelsee können Kinder mit einem Floß und Stand Up Paddler auf ihrem Board überqueren. Angebote im Wild- und Freizeitpark in Untertauern: Wildgehege, Streichelzoo, diverse Ballspielplätze, Teichanlage zum Fischen, Badesee.

Bergabenteuer für Familien in Obertauern

Wohl jeder trägt im Herzen ein paar unerfüllte Kindheitsträume mit sich herum, doch mit den eigenen Kindern bekommt man eine zweite Chance, verpasste Kindheitserlebnisse nachzuholen.

Wer in sich eine ungestillte Sehnsucht nach Bergen, Almwiesen, grasenden Kühen und rauschenden Gebirgsbächen spürt, sollte nach Obertauern im Salzburger Land fahren und die Kinder gleich mitnehmen - um sich ein paar Wünsche zu erfüllen und um den Kindern wunderbare Erinnerungen zu schenken. Für spannende Bergabenteuer und Naturerlebnisse mit der ganzen Familie ist die Region rund um den Radstädter Tauernpass auch im Sommer genau der richtige Platz.

Der schönste Abenteuer-Spielplatz

Alles, was man an den Bergen so liebt, ist hier zu finden: über 280 km Wanderwege, darunter auch etliche kinderwagentaugliche Strecken, Mountainbike-Routen, urige Almhütten, majestätische Gipfel, die klaren Spiegel der Bergseen und das Rauschen der Gebirgsbäche. Und das gewisse Extra mehr, das den Familienurlaub im Gebirge zum besonderen Erlebnis macht.

Im Sommer wird für die Gäste nämlich ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Outdoor-Aktivitäten aufgelegt, bei dem sowohl Angebote für Familien mit Kindern als auch für erwachsene Gäste dabei sind. Wo begegnet ein Stadtkind noch Tieren außer auf einem Bildschirm?

Im Wild- und Freizeitpark in Untertauern sind die Wildtiergehege mit Mufflons, Rot- und Damwild und der Streichelzoo die Attraktionen für Kinder. Ponys, Ziegen, Enten und Gänse, Hasen, Meerschweinchen und sogar Lamas leben dort. Weitere Attraktionen sind eine Bummelbahn, verschiedene Spielplätze, das Abenteuerland für Kinder, ein Fischteich und der Badesee. Pferdemädchen und alle anderen Freunde der edlen Rösser sind in Tweng herzlich willkommen, wenn sie reiten oder ein Pferdecamp erleben wollen.

Alles Alm - Ein Wandererlebnis für die ganze Familie

Biegt man auf halber Strecke zwischen Obertauern und Untertauern von der Bundesstraße B99 ab in die Gnadenalmstraße, tut sich eine ganz andere Welt auf. Eine, die wirkt, als wäre sie aus der Zeit gefallen, ohne Straßenlärm und Hektik. Ein idyllisches, sanft ansteigendes Plateau auf über 1.250 m Höhe, eingebettet in das imposante Panorama der Radstädter Tauern, empfängt die Besucher mit Ruhe und intakter Natur.

„Alles Alm“ heißt der im Einklang mit der Natur angelegte Familien-Rundweg, der dem Almleben einst und heute gewidmet ist. Der flache, kinderwagentaugliche Weg führt an zehn Themen-Stationen vorbei, die Wissenswertes aus dem Almleben anschaulich präsentieren und spannende Fakten aus Natur, Tierwelt und Geschichte mit allen Sinnen erlebbar machen. Spielstationen, Rastplätze mit Rutschen und Schaukeln, Begegnungen mit Tieren und unterhaltsame Informationen wechseln sich ab.

Je nach Verweildauer bei den einzelnen Stationen braucht man mit Kindern rund 1,5 Stunden für den Weg. So gibt es zum Beispiel einen großen Wasserspielplatz, ein Kuhfleckenmemory, ein Rätselspiel für die ganze Familie, eine Riesenrutsche und eine Aussichtsplattform.

„Eigentlich find ich Wandern ja urlangweilig, aber der „Alles Alm“ Weg war richtig lustig! Am besten haben mir die Kuhfleckensprungmeile und der Murmeltierbau gefallen“, erzählt eine junge Besucherin begeistert.