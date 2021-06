Landleben als Seelenbalsam:

Familien, Erholungssuchende und Aktive finden in Annaberg alle Zutaten für einen erfrischenden Urlaub in herrlicher Bergnatur.

Ob Entspannung oder Bewegung – Annaberg vereint beides. Die Gasthöfe, Pensionen und Bauernhöfe sind persönlich und familiär geführt, so richtig schön zum Wohlfühlen.

Herrliche Panoramablicke und eine wildromantische Schlucht:

Eine der Top-Touren - auch für Familien gut zu gehen – führt durch die bekannten Ötschergräben im Naturpark Ötscher-Tormäuer. Aussichtsreiche Ziele sind der Tirolerkogel und Hennesteck.

Weg und Ziel der Wallfahrer:

Seit gut 800 Jahren ist Annaberg eine wichtige Wallfahrtsstation an der Via Sacra, der heiligen Straße nach Mariazell. Als letzte Station am Pilgerweg nach Mariazell nützen die Wallfahrer die Angebote der Annaberger zertifizierten Via Sacra-Gastgeber zum Übernachten und Kraft sammeln.

Haflinger halten auf Trab:

Die freundlichen Haflinger Pferde sind am Berg der 100 Haflinger, für einen abenteuerlichen Ausritt bereits gesattelt. Bei Schönwetter traben oder galoppieren Sie durch die sonnenüberflutete Landschaft. Ist das Wetter ausnahmsweise weniger gut, haben Sie die Möglichkeit in der Reithalle auf dem Joachimsberg das Reiten zu erlernen oder ihre Reitkenntnisse aufzufrischen.

Rasant hinab ins Tal mit der Zipline:

Im Sommer können Wagemutige auf einem von vier parallelen Seilen von der Bergstation der Annaberg-Lifte auf der 1,3 Kilometer langen Zipline mit knapp 100 Stundenkiloetern ins Tal sausen.

Sie ist die erste derartige Anlage in Niederösterreich und steht für Nervenkitzel und Adrenalin, gepaart mit einem Höchstmaß an Sicherheit. Nur Fliegen ist schöner!