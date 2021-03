Erleben Sie die Faszination Alpaka im Waldviertel! Mit einem Ausflug zum Sonnseitnhof lernen Sie nicht nur das Leben und die Natürlichkeit am Bauernhof kennen, sondern erfahren viel Wissenswertes über diese wunderbaren Tiere.

Nach einer kleinen Einführung geht es los in die schöne Gegend rund um Abschlag. Die Wanderung dauert ca. eine Stunde. Wieder zurück am Hof gibt es Erfrischungen und eine Hofführung, bei der man Norika-Pferde, Ponys und Irish Tinkers kennenlernt. Auch im Alpaka-Shop findet man nette Mitbringsel. In Kooperation mit den Waldviertler Schmalspurbahnen werden Fahrten mit der Nostalgiegarnitur nach Abschlag angeboten. Ein schönes Erlebnis für Klein und Groß, wenn man von der Haltestelle in Abschlag mit den Alpakas abgeholt wird und an einer Wanderung teilnimmt. Ab 2021 kann der Sonnseitnhof auch mit der NÖ Card besucht werden.